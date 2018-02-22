Калуга, 22 февраля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В рамках проведения Дней Москвы в Калужской области запланирована большая концертная программа, а также выступление почетного караула Кремлевского полка, сообщает пресс-служба администрации Калужской области.

Tatamika Почетный караул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве

Дни Москвы в регионе пройдут с 13 по 15 июля 2018 года. В рамках программы предусмотрено в том числе возложение цветов к Вечному огню на площади Победы в Калуге, экскурсии по памятным местам и большая концертная программа.

Кроме того, предусмотрено экспонирование картин из галереи художника Василия Нестеренко, а в день празднования Великого Стояния на Угре 1480 года пройдет масштабная реконструкция. Также на двух площадках города состоятся концерты с выступлением московских мастеров искусства.

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Дни Калужской области состоятся в Москве с 19 по 21 сентября. Мероприятие приурочено к празднованию освобождение области от немецко-фашистских захватчиков. Кроме деловых и концертных мероприятий калужане намерены пригласить москвичей на большую ярмарку, которая состоится в центре столицы.

Напомним, ранее в Российском центре науки и культуры в Париже в рамках продолжения программы «Дни Калуги» во Франции были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве в области культуры и туризма.

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