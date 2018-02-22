Москва, 22 февраля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Рубль снова показал разнонаправленную и сдержанную динамику, продолжив 21 февраля уступать доллару и слегка укрепившись в паре с евро, который просел и на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Российская валюта остается под умеренным давлением в условиях нерешительности нефти и укрепления позиций доллара, что ограничивает проявление эффекта от налогового периода», — полагает эксперт.

Доллар медленно, но верно продолжает отвоевывать потери на международной арене. Поступательный и сдержанный характер восстановления отражается в динамике пары доллар/рубль, которая застряла в районе 56,70 руб., с начала недели прибавив чуть больше 30 пунктов.

«Нефть же продолжает торговаться с медвежьим уклоном, не поддаваясь на «уговоры» стран ОПЕК и сосредоточившись на рисках из США. 21 февраля Brent закрылась во флэте за счет неожиданного сокращения запасов сырой нефти на 900 тыс. баррелей (по данным API).

Но этого определенно недостаточно, чтобы вернуть в игру быков — 22 февраля с утра баррель снова дешевеет, открывшись гэпом вниз», — пояснил Ковалев.

После первоначального падения в ответ на публикацию протокола ФРС доллар укрепился по всему спектру рынка в тандеме с доходностью 10-летних трежерис, что создает предпосылки для сегодняшнего старта рубля с нисходящим уклоном.

«Однако давление, по всей видимости, снова будет ограниченным за счет налогового периода и ожиданий завтрашнего повышения рейтинга РФ ведущими агентствами. Пробой уровня 56,70 руб. обеспечит улучшение краткосрочных технических перспектив пары доллар/рубль», — считает эксперт.

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