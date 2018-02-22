Ярославль, 22 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В аэропорту Ярославля «Туношна» планируют существенно расширить географию полетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Самолет

Уже в апреле из «Туношны» авиакомпанией «ЮВТ-Аэро» начнут выполняться авиарейсы в Казань. Вылеты будут производиться два раза в неделю на самолетах CRJ-200.

Маршрут в Казань был включен в перечень субсидируемых маршрутов в 2018 году, он будет софинансироваться за счет средств федерального бюджета, Республики Татарстан и Ярославской области. Ожидается, что до конца февраля перевозчик согласует расписание авиарейсов и откроет продажи авиабилетов. Позднее, в мае этого года, прибывающий из Казани самолет будет выполнять дополнительные авиарейсы из Ярославля в Калининград.

«Сейчас мы ведем переговоры с пулом авиакомпаний, которым предлагаем расширить географию полетов Ярославского аэропорта, в том числе по международным направлениям. Уже проведены переговоры с авиакомпанией Армения о рейсах в Ереван, Уральскими авиалиниями о рейсах в направлении Средней Азии, в ближайшем времени намечены переговоры с авиакомпанией Джорджиан Эйрвейз о рейсах в Грузию в летний сезон 2018 года. Дополнительно, получив рекомендации Росавиации о перспективах возможной географии полетов Ярославского аэропорта, в скором времени планируем провести переговоры об авиарейсах в Хельсинки, Ригу, Германию», — сказал генеральный директор «Туношны» Анатолий Козлов.

Услугами Ярославского аэропорта в 2017 году воспользовалось почти 24 тысячи человек, что на 48% больше, чем в 2016 году. В планах руководства аэропорта за счет открытия международных пассажирских рейсов приумножить ее, постараться достигнуть пассажиропотока 45−50 тысяч человек по итогам 2018 года.