Калуга, 22 февраля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В 2017 году предприятиями Калужской области был полностью выполнен государственный оборонный заказ и произведено продукции на общую сумму свыше 55 млрд рублей, заявил 21 февраля на расширенном заседании совета Калужского регионального отделения ООО «Союз Машиностроителей России» глава представительства «Ростех» Дмитрий Богатырев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

По его словам, в 2017 году на предприятиях калужского ВПК активно занимались модернизацией производства, обеспечивали выпуск высокотехнологичной продукции для нужд ВС РФ и на экспорт. В число предприятий с самыми высокими производственными показателями вошли АО НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», АО «Калугаприбор», АО «КЭМЗ», АО «КНИИТМУ», АО «КАДВИ», АО «Приборный завод «Сигнал», Обнинское НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, ГНЦ РФ — ФЭИ им. А.И. Лейпунского, филиал ФГУП «НПЦ автоматики и приборостроения им. Н. А Пилюгина «Сосенский приборостроительный завод».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Калужской области предлагают создать центры компетенций по отдельным производственным направлениям.

В частности, предлагается создать центры компетенций по заготовительному, литейно-кузнечному, гальваническому, термическому и иным производственным направлениям. По мнению разработчиков проекта, центры можно организовать на базе одного из предприятий — лидеров по указанным направлениям, либо через создание совместных производств. Услугами таких центров может воспользоваться при необходимости любой производитель, тем самым снижая собственные затраты, сокращая сроки освоения и вывода на рынок новых и усовершенствованных продуктов, уверены в министерстве.

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, «работа таких центров способна существенно удешевить выпуск продукции и повысить её конкурентоспособность».

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