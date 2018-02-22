Ярославль, 22 февраля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В связи с сильными морозами, которые ожидаются на территории региона в ближайшие дни, мэр города Ярославля ввел режим повышенной готовности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

22 февраля на общегородском совещании мэр Ярославля призвал все ресурсоснабжающие организации и коммунальные службы перейти на режим усиленной работы:

«В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с аномальными холодами со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы от 5 до 18 градусов, я подписал постановление, которым рекомендую всем коммунальным и ресурсоснабжающим организациям установить с 22 февраля режим повышенной готовности. Прошу подготовить соответствующие приказы на каждом предприятии — «Водоканал», ТГК-2, энергосистемы, все котельные и МРСК. Назначить ответственных должностных лиц на период действия режима, организовать соответствующие дежурства во главе с руководством предприятия», — сказал мэр Ярославля.

Владимир Слепцов попросил увеличить количество аварийных бригад.

«Прошу иметь соответствующую технику, которая может работать морозы и усилить количество аварийных бригад. Прошу сегодня собрать руководство котельных, управляющих компаний, чтобы были аварийные бригады, потому что если что-то случится на сетях теплоснабжения, то нужно оперативно действовать, чтобы не заморозить дома. В праздничные дни показаны температуры до минус 30, этого достаточно, чтобы разморозить дома», — сказал мэр.

Кроме того, он особо попросил диспетчерскую службу мэрии города не переадресовывать жителей в управляющие компании, даже если речь идет о текущем полотенцесушителе.