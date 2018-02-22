Ярославль, 22 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Ярославле полиция установила водителя, который совершил ДТП, всколыхнувшее социальные сети и попавшее в федеральные СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудниками Госавтоинспекции установлен водитель автомобиля «Лада гранта», который 7 февраля проехал по упавшей на пешеходном переходе женщине и скрылся с места ДТП. У пострадавшей — инвалида второй группы — оказалось сломана нога в двух местах, она была доставлена в больницу и прооперирована.

Как сообщили 22 февраля в УМВД России по Ярославской области, установлен водитель, который совершил это резонансное ДТП. Им оказался 75-летний житель Ярославля. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на один год. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее мы сообщали, что специализированным следственным отделением по расследованию ДТП с тяжкими последствиями СУ УМВД России по Ярославской области по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследование продолжается.