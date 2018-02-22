Ярославль, 22 февраля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В Ярославле в понедельник объявлено свободное посещение школы. Об этом сообщил на общегородском совещании мэр города Владимир Слепцов.

Ярославль

Причина — морозы, ожидается, что в понедельник в городе будет от 20 до 30 градусов ниже ноля. Школы будут работать, однако родители сами примут решение — отправлять туда детей или оставить дома.

Также Владимир Слепцов призвал ярославцев оставить дома и детей дошкольного возраста, пояснив, что с ними могут посидеть бабушки и дедушки.