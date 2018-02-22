Москва, 22 февраля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня, 22 февраля, вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Теперь, согласно новому регламенту, автолюбителям запрещается эксплуатировать автомобиль при повреждениях и дефектах усилителя руля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Читайте также: Меняются правила прохождения техосмотра

Также правила обязывают автовладельцев в случае использования шипованной резины устанавливать её на все четыре колеса.

При прохождении техосмотра теперь водителям необходимо иметь не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку. Также не смогут автовладельцы после вступления в силу новых правил самостоятельно демонтировать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели. Также запрещается использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары.

Ранее по теме: Правительство ужесточило правила прохождения технического осмотра авто

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новым правилам, Ространснадзор будет контролировать каждую проверку автомобиля, фиксируя процедуру диагностики на фото и видео. Уклоняющихся от прохождения технического осмотра водителей будут наказывать штрафом в размере 800 рублей при выявлении нарушения.

Читайте также: В России фиктивный техосмотр доведёт до тюрьмы

Наказание ждёт и операторов, проводящих технический осмотр, в случае, если будет установлено, что они выдали заключение без непосредственной работы с машиной.