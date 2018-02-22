Челябинск, 22 февраля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Челябинске заведено второе уголовное дело по фактам сексуального насилия в одном из детских домов. Оно возбуждено по части 1 статьи 293 УК России («Халатность»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Tangs-hk.com Фемида

Обвиняемых по этому делу пока нет. В рамках него предстоит оценить действия сотрудников органов опеки и детского дома.

Тем временем продолжается расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении детей. 51-летний обвиняемый местный житель находится в СИЗО. Четверо сотрудников детского дома отстранены от работы, а директор учреждения уволена.

Напомним, скандал разразился после того, как три семьи, которые взяли под опеку нескольких воспитанников этого интерната, узнали от них о совершавшихся в отношении них актах сексуального насилия. Обращение к руководству учреждения вначале не возымело действия, и взрослые обратились в правоохранительные органы.

По информации местных СМИ, люди боятся, что возбуждённое сейчас уголовное дело о сексуальном насилии над детьми могут замять. Якобы под угрозой отобрать детей им запрещают общаться с прессой.

В СКР утверждают, что по обоим делам идёт тщательное расследование. В специально созданную для этого следственную группу вошли опытные следователи по особо важным делам.

Информация о скандале дошла до губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он заявил о готовности оказать максимальную помощь в расследовании этого ЧП.

«Лично для меня это шок, вопиющий случай, потому что таким проявлениям просто не должно быть места на территории Челябинской области», — сказал глава региона.

Он также добавил, что могут возникнуть вопросы не только к директору учреждения, но и к руководству района, в котором находится детский дом.

«Я гарантирую по результатам следствия и внутренних оценок сделать самые жесткие выводы из произошедшего», — заявил губернатор.

Отметим, представители столицы ранее заявляли о намерении принять самое активное участие в расследовании произошедшего. Своих представителей направила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Также вопрос дошёл до Государственной думы и Совета Федерации. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила депутатский запрос о необходимости защиты потерпевших воспитанников челябинского интерната от давления, передаче дела в производство сотрудникам центрального аппарата СК РФ и привлечении к работе с детьми специалистов Института им. Сербского.

А в Совете Федерации вопрос о сексуальном насилии над воспитанниками челябинского детского дома обсудили на заседании рабочей группы по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Как отмечает член верхней палаты российского парламента Елена Мизулина, необходимо возбуждать уголовное дело по нескольким статьям.

«Речь даже должна идти о совокупности преступлений: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, вовлечение детей в занятие проституцией, организация занятия проституцией. В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Да, может, руководство ничего не знало. Но это происходило на протяжении многих лет. Неужели они не видели ничего?» — написала Мизулина на своей странице в Facebook.