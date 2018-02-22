Москва, 22 февраля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России начал процедуру реорганизации банка «Национальный стандарт» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ходе реорганизации к банку «Национальный стандарт» присоединится АО коммерческий банк «Русский Южный банк» (г.Волгоград).

Реорганизация производится в соответствии с требованиями ч.5 ст.23 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

АО «Банк «Национальный Стандарт» — небольшой по размеру активов столичный банк. Его деятельность сосредоточена на кредитовании и обслуживании счетов малых и средних предприятий, операциях с ценными бумагами, привлечении депозитов юридических и физических лиц.

На 1 января 2018 года активы банка составляют 24,98 млрд рублей (144-е место в России).

ПАО «КБ «РусЮгбанк» — небольшой по размеру активов региональный финансовый институт, зарегистрированный в Волгоградской области.

Банк специализируется преимущественно на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании местных коммерческих организаций, а также на привлечении средств населения во вклады.

Единственным акционером кредитного учреждения выступает АО «Банк «Национальный стандарт» (99,97%).

На 1 января 2018 года активы банка составляют 9,48 млрд рублей (223-е место в России).

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций банка России начал процедуру реорганизации ООО «Экспобанка» (г.Москва).

В ходе реорганизации к «Экспобанку» присоединится АО «Банк на Гончарной» (г.Москва).

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