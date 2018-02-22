Москва, 22 февраля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Актёр Алексей Серебряков отказался брать назад слова о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». Об этом сообщает 21 февраля телеканал РЕН-ТВ.

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Об этом он заявил, комментируя журналистам своё скандальное выступление на YouTube-канале «вДудь».

"Я сказал все, что я сказал. Если мне потребуется что-то договорить, я обращусь к господину Дудю и ему договорю», — сказал Серебряков.

Стоит отметить, что словам Серебрякова уже дали оценку и его соратники по актёрскому цеху, и крупные российские режиссёры.

К примеру, Народный артист России Александр Панкратов-Черный, подчеркнул, что наблюдал лично удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края.

Режиссер Андрей Кончаловский выразил Серебрякову сочувствие, а кинорежиссёр, первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Владимир Бортко считает, что «хороший артист не значит умный человек».

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Напомним, 20 февраля в Youtube было опубликовано интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

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