Киев, 22 февраля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал решение о запрете его въезда на Украину на три года.

Михаил Саакашвили

«Давайте называть вещи своими именами, — пишет Саакашвили. — Меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года».

Экс-губернатор Одесской области считает, что властям Украины не удастся «избавиться от народного негодования», поскольку граждане раздражены «отсутствием реформ, отсутствием изменений и тотальной лживостью».

«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года, — пишет бывший президент Грузии. — Может, принесу Петру Алексеевичу (Петр Порошенко) передачку в тюрьму».

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что власти Украины запретили лидеру украинской партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

По его словам, защита Саакашвили считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.

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