Бейрут, 22 февраля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Предположительно похищенная в Вене трехлетняя девочка из России находится в Ливане. Об этом 22 февраля сообщает НТВ.

acandraja Девочка

По словам отца ребенка Мажди Эль-Али Салу, он увез девочку в Ливан, так как ей по медицинским показателям необходимо жить в теплом климате. В настоящее время ребенок наблюдается у врачей и идет на поправку, отметил мужчина.

При этом Салу утверждает, что предупреждал жену о своем решении уехать вместе с дочкой.

«Она общалась со мной. 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане», — рассказ отец ребенка.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело после информации в СМИ о том, что из номера отеля в Вене была похищена трехлетняя девочка из России. По данным следствия, не позднее 28 декабря 2017 года неизвестные вступили в преступный сговор и похитили ребенка.

Также сообщалось, что мать привезла ребенка в Австрию для лечения тяжелого заболевания легких. По словам женщины, к похищению мог быть причастен отец девочки, с которым в марте она собиралась разводиться.