Вашингтон, 22 февраля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Три четверти граждан США в возрасте от 17 до 24 лет не могут быть призваны в армию из-за ожирения, проблем со здоровьем, криминального прошлого или банальной необразованности. Об этом пишет газета Politico.

Борьба с ожирением

Таким образом, сообщает издание «амбициозные планы» властей США по наращиванию потенциала вооружённых сил страны могут столкнуться с нехваткой призывников.

«Согласно данным правительства, почти три четверти американцев в возрасте от 17 до 24 лет не имеют права на военную службу из-за ожирения, других проблем со здоровьем, криминального прошлого или необразованности», — пишет издание.

Отмечается, что эти цифры — «суровая проверка» осуществимости планов Пентагона по набору десятков тысяч новых солдат, матросов, пилотов и киберспециалистов в течение следующих пяти лет.

«У всех нас в голове существует образ сильного американского гражданина, способного на многое. Этот образ уже не отвечает реалиям», — цитирует Politico слова отставного генерал-лейтенанта армии США Томаса Спора.

Он подчеркнул, что за последние 10−15 лет процент молодых американцев, страдающих ожирением, астмой, другими заболеваниями «резко вырос».

В новом бюджете, сообщает издание, предусматривается увеличение численности военных почти на 57 тыс. человек к 2023 году, однако военное ведомство США с трудом обеспечивает призыв в армию даже нынешнего количества новобранцев.

По словам Спора, попытка Пентагона привлечь в армию больше людей за счёт снижения критериев отбора на военную службу привела в 2009 году к тому, что в войска пришли люди с криминальным прошлым, и преступность в армии резко выросла.

Напомним, 26 января экс-министр обороны США Эштон Картер заявил, что командованию военного блока НАТО следует разработать план боевых действий на случай полномасштабной войны с Россией.

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Также он заявил, что США не рассматривали РФ в качестве военного противника со времён падения Берлинской стены. Но, по его мнению, в последнее время ситуация резко переменилась, и теперь остро стоит вопрос о необходимости военного плана на случай «горячей» войны с РФ.

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