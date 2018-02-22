Киев, 22 февраля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Одна из активисток «Евромайдана» в 2013—2014 годах Евгения Бильченко заявила о своем раскаянии за свои действия в ходе госпереворота в Киеве. Об этом она написала 20 февраля на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Война на Украине

По ее словам, она была «поэтом Майдана», а ее стихотворение «Кто я?», воспевающее погибших в ходе госпереворота, было «переведено на 27 языков» и стало «гимном либеральной революции в странах третьего мира».

Бильченко пишет, что сначала она «поддалась пропаганде», но потом «своими глазами увидела правду».

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При этом «поэт Майдана» заявляет, что является хабилитованным доктором наук по культурологии (соответствует российской степени доктора наук), а также исследовала культуру Древней Руси и православную философию.

Почему при таких познаниях доктор наук сразу не увидел реальных причин «Евромайдана» — Бильченко не объяснила.

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Напомним, в ходе государственного переворота в Киеве в 2013—2014 годах Украина встала на путь украинского национализма и русофобии. При этом движущей силой «Евромайдана» являлись украинские неонацисты, которые после госпереворота получили практически полную свободу действий в стране.