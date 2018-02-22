Москва, 22 февраля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Мобильные телефоны М-663С «Атлас» стоимостью 115 тыс. рублей начали выдавать офицерам армии России, допущенным к документам «особой важности». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

LukaszKatlewa Золотой телефон

Аппараты, изготовленные ФГУП «Научно-технический центр «Атлас», позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ.

В публикации отмечается, что мобильные телефоны М-663С «Атлас», которые могут работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов, имеют металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом, цветной дисплей и MP3-плеер.

После получасового погружения в воду на метровую глубину аппарат, который весит 130 г, продолжит принимать звонки.

Отмечается, что данная модель телефона выпускается в ограниченном количестве — около 100 штук в год. Каждый экземпляр собирают вручную около четырех месяцев.

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