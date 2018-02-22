США и Украина угрожают России, но готовы к ней прислушаться? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Ограниченная защита: Расмуссен призвал Украину и США прислушаться к Путину;
- Дееспособность под вопросом: немецкий бундесвер не готов к миссии в Донбассе;
- Внешнее влияние: минобороны Латвии обвинило Россию в банковском кризисе;
- Обвинить во всем Россию: проект резолюции по Молдавии внесён в конгресс США;
- Вопреки всему: Путин уверен, что «Северный поток — 2» будет реализован.