Чита, 22 февраля, 2018, 06:05 — ИА Регнум. В Забайкалье существенного уменьшения численности сотрудников МВД не произошло. Об этом было заявлено на заседании Заксобрания региона. По словам руководителя УМВД России по Забайкальскому краю Александра Щеглова, которые цитирует zab.ru, количество аттестованных сотрудников сейчас составляет 5 251 человек. Из них непосредственной охраной правопорядка и оперативной работой заняты 4 362 человека. Сокращения (73 штатных единицы) коснулись ГИБДД. При желании часть автоинспекторов сможет перейти в службу участковых уполномоченных, куда, согласно нормам, необходимо ввести 30 человек, пояснил Александр Щеглов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкальский край. Могочинский район

О планах по дальнейшему сокращению штата он ответил уклончиво: «не хотел бы вдаваться в популизм», но уточнил, что в меньшей степени это коснется тех полицейских, которые непосредственно работают с населением.

«Чтобы не было ощущения, что управленцев не сокращают», — уточнил руководитель полиции.

Все необходимые решения, по словам Щеглова, будут приняты после анализа криминогенной обстановки: «Если нет нагрузки, будем сокращать». Руководитель краевого УМВД привёл пример района, где работали две дежурные части. В одну из них «за сутки иногда не поступало ни одного заявления».

Вместе с тем перед всеми руководителями территориальных отделов поставлена задача: до 1 марта по возможности ввести дополнительные единицы в службу ГИБДД.

«Проблема в том, что не во всех районах есть кандидаты на приём на службу. В Чернышевском районе даже не укомплектовано то количество, которое им выделено. Чтобы не получилось так, что сотрудников в крае мы сократим, а там никого не введём», — сказал Александр Щеглов.

Интересно, что и в Томской области тоже сократили 73 штатных единицы. Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Томской области Вячеслав Трещев 30 января 2018 года сообщал, что сокращения в госавтоинспекции прошли во всех регионах страны, они коснулись как сотрудников ГИБДД, так и подразделений ДПС.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2018 года количество сотрудников МВД России сокращается на 10 тысяч человек. В частности, будут сокращены должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции, изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел.