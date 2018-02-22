Мехико, 22 февраля, 2018, 03:51 — ИА Регнум. На пароме, перевозившем туристов, в мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, по предварительным данным произошёл взрыв газа, сообщил министр туризма Мексики Энрике де ла Мадрид.

Взрыв

«Предположительно, причиной происшествия стало скопление газа», — написал министр в своём микроблоге в Twitter.

Он также уточнил, что в результате ЧП ранения получили 19 человек. Помощь им в настоящее время оказывают медики.

По словам министра, некоторые из пострадавших уже покинули больницу. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв произошёл 21 февраля на пароме, курсирующем между городом Плайя-дель-Кармен и островом Косумель.

Известно, что среди пострадавших есть трое граждан США. Сведений о наличии граждан России в числе пострадавших до настоящего времени не поступало.