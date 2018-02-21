Париж, 22 февраля, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 27 февраля посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Как уточняется, Ле Дриан проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Сирии.

Напомним, ранее на неделе глава МИД Франции сообщил о планах в ближайшие дни посетить Россию и Иран для срочных консультаций по сирийскому вопросу.

В начале февраля состоялись телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны отметили заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и с учётом итогов состоявшегося 20 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Отмечалось, что в целом лидеры двух стран констатировали «важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье».