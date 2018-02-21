Каракас, 22 февраля, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Власти Венесуэы в ближайшем времени намерены выпустить ещё одну криптовалюту — Petro Oro, которая будет обеспечена золотом. Об этом 21 февраля сообщил президент страны Николас Мадуро, передаёт Globovision.

Darwinek Карта-флаг Венесуэлы

«Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительного золотого «Петро», который будет иметь те же характеристики, что и нефтяной «Петро». Это станет темой следующей недели», — сказал Мадуро.

Как передавало ИА REGNUM, с 20 февраля в Венесуэле вступила в действие собственная криптовалюта под названием El Petro, стоимость которой приравнена к цене на один баррель нефти.

Президент Венесуэлы поручил государственной нефтегазовой компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela и корпорации CVG совершать процентные отчисления от купли-продажи в криптовалюте El Petro.

Об оплате всех своих услуг в национальной криптовалюте заявила Национальная ассоциации авиалиний. Также криптовалюта будет приниматься в Венесуэле в качестве платёжного средства за оказание консульских услуг и в сфере туризма.

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