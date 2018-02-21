Белград, 22 февраля, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Деятельность американской военной базы «Бондстил» на территории Косово остаётся непрозрачной, несмотря на то, что она была создана со ссылкой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, касающуюся урегулирования косовского вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем 21 февраля в Белграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Task Force Falcon Public Affairs Office Военная база Бондстил

«На территории Сербии, в частности в автономном крае Косово, создана американская военная база «Бондстил»… Непонятно, чем там занимаются наши американские коллеги. Почему-то американцы никого не приглашают посетить эту базу, хотя она освещена авторитетом СБ ООН, то есть в известном смысле принадлежит международному сообществу», — отметил глава МИД России.

Такое заявление Сергей Лавров сделал, отвечая на вопрос относительно статуса сотрудников Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

«Когда высказывались подозрения в отношении того, чем там занимаются российские и сербские сотрудники, мы специально пригласили представителя военного атташата сомневающейся страны (это были США) в центр. Он смог обойти его вдоль и поперёк и убедиться, что сотрудники центра занимаются исключительно теми вопросами, которые были согласованы при его создании», — подчеркнул российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос со статусом работников РСГЦ в Нише остаётся нерешённым с момента его открытия в 2012 году. Созданный на основании межправительственного соглашения между Россией и Сербией центр имеет исключительно гуманитарную направленность. За пять с лишним лет его существования сотрудники центра участвовали в ликвидации последствий наводнения в Сербии, принимали участие в тушении пожаров как на территории Сербии, так и в других балканских странах.

Между тем против гуманитарного центра активно выступают США, продвигая тезис о том, что Россия под прикрытием центра якобы создала в Нише региональный штаб своей разведки.

Отметим, что упомянутая военная база американского контингента в составе международной миссии KFor на территории Косово «Кэмп-Бондстил» в конце минувшего года была определена в качестве идеальной площадки для установления постоянного военного присутствия США на Западных Балканах в подготовленной американским центром «Атлантический совет» новой «стратегии США для региона».

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