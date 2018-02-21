Баку, 22 февраля, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составила 12,1% против 13,3% за 2016 год, сообщает Центральный банк страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

«Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в 2017 году составила 12,1% против 13,3% за 2016 год», — отметили в центробанке.

Среднегодовая инфляция в 2017 году составила 12,9%, в том числе по продовольственным товарам — 16,5%, непродовольственным товарам — 11,6%, услугам — 9,4%.

«В 2017 году из 520 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 116 товарам и услугам, по 115 — цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 289 видам товаров и услуг», — подчеркнули в банке.

Как сообщалось ранее, Центральный банк Азербайджана намерен удержать инфляцию в 2018 году на уровне 6−8%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует на 2018 год однозначную инфляцию в Азербайджане на уровне 5−9%.