Баку, 22 февраля, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Азербайджан и Туркмения обсудили вопросы энергетического сотрудничества и раздела дна Каспия.

Каспийское море

«В Баку состоялось первое заседание рабочей группы по развитию энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном», — сообщили агентству «Интерфакс» в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую сторону возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, туркменскую — председатель госпредприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурад Атаджанов.

«На заседании стороны отметили, что договоренности по статусу Каспия, достигнутые в конце 2017 года в Москве, отвечают интересам Азербайджана и Туркменистана. В связи с этим делегации обсудили вопросы раздела дна Каспия», — сообщили в МИД.

Кроме этого, делегации обсудили сотрудничество в сфере энергетики. «Стороны отметили наличие значительного потенциала для сотрудничества в этом направлении, важность объединения усилий для этого, а также расширения энергетических проектов», — подчеркнули в МИД. По договоренности, очередное заседание рабочей группы пройдет в Туркмении.