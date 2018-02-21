Киев, 22 февраля, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили намерен вернуться в страну, несмотря на то, что украинские власти запретили ему въезд на ближайшие три года. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года», — написал Саакашвили.

При этом экс-губернатор назвал себя «всего лишь одним из миллионов недовольных» политикой действующих властей Украины.

«Они думают, Саакашвили — двигатель народного протеста и таким образом они избавятся от народного негодования. Очередная глупая ошибка. Люди раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти», — отметил он.

Саакашвили также пообещал президенту Украины Петру Порошенко принести «передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах», отметив, что он «не злопамятный».

Как передавало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что власти Украины запретили экс-губернатору Одесской области и пока ещё лидеру украинской партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Ранее Саакашвили был выдворен с Украины на территорию Польши, откуда он смог незаконно прорваться в страну осенью минувшего года.