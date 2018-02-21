Москва, 22 февраля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Евросоюз считает неприемлемыми нападения на здания Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) и российских банков в Киеве. Об этом заявил РИА Новости представитель ЕС, пожелавший остаться неизвестным.

Ukr.rs.gov.ru Российский центр науки и культуры в Киеве

«Мы разделяем реакцию украинской администрации, такие действия неприемлемы», — сказал собеседник агентства, добавив, что в Брюсселе ожидают принятия мер по предотвращению повторения подобных инцидентов.

По его словам, Европейский союз также рассчитывает, что правоохранительными органами Украины будет проведено расследование для выявления и привлечения к ответственности виновных.

Как передавало ИА REGNUM, 17 февраля члены националистических организаций ворвались в здание Россторудничества в Киеве, а также совершили нападения на бывшее отделение Сбербанка России и офис Альфа-банка.

В числе нападавших находился депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

В здании Россотрудничества радикалы оставили на стенах антироссийские лозунги и разбили экспозицию, посвящённую памяти Федора Шаляпина. Прибывшие на место правоохранители не вмешивались в происходящее.

Отметим, что здание Российского центра науки и культуры в Киеве уже неоднократно становилось объектом посягательств со стороны украинских радикалов.

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