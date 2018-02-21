Ереван, 22 февраля, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Национального собрания Армении сегодня, 21 февраля, дала отрицательное заключение по предложению фракции «Елк» о принятии заявления Национального собрания, касающегося событий 1−2 марта 2008 года.

Photolure 1 марта 2008 года

Фракция оппозиционного блока спустя 10 лет после событий предложила парламенту строго осудить «применение грубой и незаконной силы со стороны полиции против граждан, проводивших мирные акции протеста против фальсификации президентских выборов 2008 года».

«Елк» в проекте заявления также предложил потребовать от правоохранительных органов в сжатые сроки раскрыть и привлечь к строжайшей ответственности организаторов и непосредственных исполнителей убийств 1−2 марта, сообщает azatutyun.am.

Глава оппозиционной фракции Никол Пашинян подчеркнул, что действующая власть во главе с президентом страны Сержем Саргсяном пришла к власти в «результате сфальсифицированных и утвержденных кровью выборов», во время событий 1 марта были убиты 10 человек, и уже на протяжении 10 лет в Армении продолжается следствие по этому делу, однако никто так и не понес наказания.

«Обвиняемые по делу полицейские, которые уже 7−8 лет находятся в статусе обвиняемых… Давайте оставим все в стороне, посмотрим на это с точки зрения прав этих людей: человек 7−8 лет считается обвиняемым, и судебная система Армении не говорит: либо ты виновен, я тебя приговариваю к такому-то сроку, либо ты невиновен, иди себе…», — сказал Пашинян.

Депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывший генпрокурор Армении Геворк Костанян, который в свое время пообещал, что в дело 1 марта «сдвинется с места», возразил на это, что даже если проект заявления будет принят, поднятые проблемы решены не будут.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где по официальным данным победил, занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.