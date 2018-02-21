Киев, 22 февраля, 2018, 00:38 — ИА Регнум. 21 февраля на стадионе «Металлист» был разыгран первый матч 1/8 финала ЛЧ между командами «Шахтер» и «Рома». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Футбол

На 41-й минуте молодой форвард сборной Турции Дженгиз Ундер открыл счет, реализовав выход 1 на 1 с вратарем — 0:1. В начале второго тайма аргентинский форвард Факундо Феррейра сравнял счет после ассиста Ярослава Ракицкого — 1:1. Через 19 минут атакующий полузащитник сборной Бразилии Фред вывел хозяев вперед великолепным ударом со штрафного — 2:1.

Статистика матча («Шахтер"/"Рома»)

Удары 10/10

Удары в створ 7/8

Владение 51%/49%

Фолы 10/8

Голами отметились Дженгиз Ундер (41), Факундо Феррейра (52) и Фред (71).

Составы на матч:

«Шахтер»: Пятов, Бутько, Кривцов, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Феррейра.

«Рома»: Беккер, Коларов, Фацио, Флоренци, Манолас, Наингголан, Строотманн, Перотти, Де Росси, Ундер, Джеко.

Главный арбитр матча: Уильям Коллам.

Предупреждения: Феррейра — 80, Перотти — 90+1, Тайсон — 90+1.

Голы: Ундер 41 — 1:0, Феррейра 52 — 1:1, Фред 71 — 2:1.