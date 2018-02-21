«Манчестер Юнайтед» смог удержать ничью в матче с «Севильей»
Мадрид, 22 февраля, 2018, 00:35 — ИА Регнум. 21 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран первый матч 1/8 финала ЛЧ между командами «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 0:0.
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«Севилья» vs «Манчестер Юнайтед» 0:0
Статистика матча («Севилья» / «МЮ»)
Удары 19/5
Удары в створ 8/2
Владение 54%/46%
Фолы 13/22
Для прохода в следующую стадию «манкунианцам» необходима только победа в ответном матче в Манчестере.
Составы на матч:
«Севилья»: Рико, Лангле, Навас, Эскудеро, Меркадо, Банега, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Мурьель.
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Валенсия, Санчес, Мата, Эррера, Матич, МакТоминей, Лукаку.
Главный арбитр матча: Клеман Турпен.
Предупреждения: Н’Зонзи — 21, Санчес — 41.