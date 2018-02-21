Мехико, 22 февраля, 2018, 00:33 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате взрыва на туристическом пароме в Мексике, передаёт El Heraldo de México.

Паром

Как сообщается, ЧП произошло с судном, принадлежащим компании Barcos Caribe, неподалеку от причала в городе Плайя-дель-Кармен.

По предварительным данным, никто из пострадавших не получил серьёзных травм.

Почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщил РИА Новости, что на данный момент известно о трёх раненых гражданах США. Сведений о наличии среди пострадавших граждан России пока не поступало.

Консул также уточнил, что инцидент произошёл на пароме, курсирующем между Плайя-дель-Кармен и островом Косумель.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются, но отмечается, что вероятнее всего взрыв случился в результате технического сбоя.