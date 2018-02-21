Белград, 22 февраля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не будет предпринимать никаких действий против Российской Федерации и никогда не присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Такое заявление Вучич сделал сегодня, 21 февраля, по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Kremlin.ru Александр Вучич

«Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации… Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против России и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии», — сказал Вучич.

Также Вучич сообщил, что в ходе встречи передал Лаврову письмо для российского лидера Владимира Путина, в котором он благодарит за то, что он сделал для развития отношений с Сербией.

Вучич выразил надежду, что в будущем будет сделано ещё больше.

Напомним, Россия и Сербия отмечают 180 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. В этой связи Лавров находится с официальным визитом в Белграде.

Помимо Вучича, он также встречался со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем и премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

На встрече с Вучичем Лавров констатировал, что Сербия находится на «европейском пути», но при этом продолжает улучшать отношения с Россией.

Стоит отметить, что заявление Вучиа относительного того, что Сербия никогда не будет проводить антироссийскую политику требуют проверки временем. И сам Вучич уже сделал ряд весьма тревожных заявлений на этот счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Вучич признал, что Европейский союз требует от Белграда привести его внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС, если Сербия действительно хочет идти по «европейскому пути». Это очевидным образом предполагает присоединение Сербии к политике санкций Евросоюза против третьих стран и прежде всего — против России.

При этом Вучич впервые признал, что вопрос введения санкций против России станет «предметом дискуссии» в Сербии. Президент республики также заявлял, что намерен подготовить Сербию ко вступлению в Евросоюз и отойти от власти в 2022 году, а гарантировать, каковы будут отношения Белграда и Москвы после его ухода, он не может.