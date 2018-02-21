Белград, 21 февраля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Новый украинский закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение конфликта, заявил 21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Такое заявление глава российского МИД сделал на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Буквально сегодня-вчера президент Порошенко подписал абсолютно одиозный закон о реинтеграции, который не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта на юго-востоке Украины. И все наши европейские коллеги, которые прекрасно понимают, о чём идёт речь, в общем-то, набрали в рот воды и ничего на эту тему говорить не могут», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, 20 февраля украинский президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, а позднее поручил военному ведомству изменить формат операции, которая продолжается с весны 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате попыток украинского руководства, захватившего власть в феврале 2014 года путем госпереворота, подавить протесты на юго-востоке страны, погибло не менее 10 тыс. человек, миллионы стали беженцами.