Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя потребовал от постпреда США Никки Хейли соблюдать нормы дипломатического приличия и не называть российские власти в стране «режимом». Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает телеканал RT.

DonkeyHotey Никки Хейли. Карикатура

«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Напомним, ранее Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявила, что Исламская Республика Иран является «дестабилизирующей силой» на Ближнем Востоке, а Россия — на Украине.

«Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, всё обстоит с точностью до наоборот», — сказала Хейли.

Ранее Небензня пошутил, что его коллега Хейли, вероятно, очень любит Россию,. так как в своих выступлениях именно к нашей стране она постоянно обращается в своих выступлениях.

Стоит отметить, что летом 2017 года в США был принят закон, который предписывает исполнительным властям этой страны поддерживать жесткий режим санкций против стран, которые, по мнению американской элиты, являются «Осью зла», а именно — России, Северной Кореи и Ирана.