Анкара, 21 февраля, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Турция избегает прямого общения с властями Сирии, но контактирует с сирийским правительством через Россию, заявил 21 февраля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Флаги Турции и Сирии

Такое заявление было сделано пресс-секретарем турецкого президента в свете продолжающейся на севере Сирии турецкой военной операции «Оливковая ветвь».

Напомним, эта операция проходит с 20 января и направлена против отрядов сирийских курдов.

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Калын рассказал, что Анкара не ведет прямое общение с Дамаском и при этом сохраняет осторожность, если приходится взаимодействовать с США.

«Иногда, когда нужно, мы через Россию передаем наши сообщения режиму», — сказал Ибрагим Калын, имея в виду законное правительство Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкую военную операцию в сирийской провинции Идлиб официальный Дамаск расценивает как вторжение на территорию суверенного государства.