Лондон, 21 февраля, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Самолет воздушной разведки и управления авиаударами Sentinel R.1 британских Военно-воздушных сил 21 февраля совершил многочасовой разведывательный полет у границ Калининградской области Российской Федерации.

Alan Radecki Akradecki Самолёт Sentinel R.1

По данным интернет-ресурсов, мониторящих полеты разведывательной авиации, британский военный самолет с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7368 21 февраля взлетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

После взлета он направился к западным границам России и несколько часов курсировал в воздушном пространстве Литвы и Польши у границ российской Калининградской области.

Кроме того, его полет проходил над международными водами Балтийского моря возле российской границы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля телеканал CNN сообщил, что военное присутствие ВМС США в Черном море наращивается из-за возросшей активности России в данном регионе.