Киев, 21 февраля, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Власти Украины запретили бывшему губернатору Одесской области, пока ещё лидеру украинской партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил журналистам адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Он сообщил, что Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили появляться на украинской территории вплоть до 2021 года.

Защита Саакашвили считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать.

Напомним, украинские власти депортировали Саакашвили в Польшу, откуда он смог незаконно прорваться на Украину осенью минувшего года. Почти полгода Саакашвили, находясь на Украине, пытался организовать уличный протест для свержения президента Петра Порошенко, но не преуспел в этом.

Из Польши Саакашвили поехал к своей семье в Нидерланды (его жена — подданная Нидерландов). Там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.