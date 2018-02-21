Ереван, 21 февраля, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Плановый мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице в направлении Тавушской области Армении прошел без инцидентов.

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Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны. Согласно сообщению, мониторинг был проведен 21 февраля в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огнйен Йович.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.