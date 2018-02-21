Ереван, 21 февраля, 2018, 22:42 — ИА Регнум. 5 апреля в Ватикане будет установлен двухметровый бронзовый памятник армянскому средневековому богослову, поэту и философу Григору Нарекаци.

Григор Нарекаци

Канадский еженедельник «Горизонт» сообщает, что скульптура является даром Папе Римскому и будет установлена в Ватикане. Григор Нарекаци изображен с бородой и высоко поднятой головой.

23 февраля 2015 года Папа Франциск провозгласил Нарекаци учителем Вселенской церкви. Этот титул дается избранным святым, учение и жизнь которых имеют особую важность для Католической церкви.