Мадрид, 21 февраля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. 21 февраля на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран матч 24-го тура испанской Примеры между командами «Леганес» и «Реал Мадрид». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «сливочных».

Футбол

В дебюте матча испанский крайний правый защитник Унаи Бустинза открыл счет — 1:0. Через 5 минут вингер сборной Испании Лукас Васкес сравнял счет, замкнув передачу Каземиро — 1:1. На 29-й минуте уже Каземиро отличился после разрезающего паса Лукаса Васкеса — 1:2. В конце матча капитан «сливочных» Серхио Рамос снял все вопросы об исходе матча, реализовав пенальти — 1:3.

Статистика матча («Леганес"/"Реал»)

Удары 6/10

Удары в створ 3/7

Владение 39%/61%

Фолы 17/7

Набрав 48 очков «Реал» поднялся на 3-ю строчку. «Леганес» с 29-ю очками остался на 12-й позиции.

Составы на матч:

«Леганес»: Куэльяр, Тито, Бустинза, Рико, Сиовас, Гумбау, Габриэл, Эль-Жар, Эрасо, Рамос, Бовю.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Рамос, Варан, Эрнандес, Каземиро, Иско, Ковачич, Бензема, Васкес, Асенсио.

Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.

Предупреждения: Рико — 51, Рамос — 57, Куэльяр — 85, Перес — 86.

Голы: Бустинза 6 — 1:0, Васкес 11 — 1:1, Каземиро 29 — 1:2, Рамос (пен) 90 — 1:3.