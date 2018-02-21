Санкт-Петербург, 21 февраля, 2018, 22:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ближайшие годы планируется построить два новых моста через Большую Неву. Один будет разводным, а другой — высокопролётным и неразводным. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

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Неразводной переправой должен стать мост в рамках проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД) — платной автодороги, которая свяжет западную и восточную часть города с выходом на территорию Ленобласти. Мост ВСД через Неву может появиться в створе улиц Фаянсовая и Зольная, вблизи Финляндского железнодорожного моста.

Второй предполагаемый мост, разводной, — это переправа в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Ранее предполагалось, что этот мост станет частью сквозной линии непрерывного движения от проспекта Стачек до проспекта Энергетиков.

«Пока выходим на два проекта — ВСД и мост в створе улицы Коллонтай, — сказал сегодня Георгий Полтавченко. — Если ВСД предназначен для разгрузки центра, то мост в створе улицы Коллонтай должен связать районы города, два берега Невы».

Говоря о проекте ВСД, Полтавченко заявил, что его стоимость составит порядка 120 млрд рублей, а построить новую трассу можно за пять лет. Как известно, ВСД, как и Западный скоростной диаметр (ЗСД), планируется строить на принципах государственно-частного партнерства.

«Большой бюджет (у ВСД), но интерес у частных инвесторов есть, потому что проект окупаемый», — сказал Полтавченко.

Что же касается замороженного проекта Орловского автомобильного тоннеля под Невой, то этот проект сохраняется в генплане города, но не будет реализован, пока не появится приемлемая для города финансовая схема его реализации. Предложенная ранее схема была для города крайне невыгодна.

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Напомним, строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может начаться в 2019 году. Конкурсные процедуры на все три участка ВСД пройдут до конца 2018 года. ВСД должен стать второй скоростной платной автотрассой в Петербурге, построенной на принципах концессии.