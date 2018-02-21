Рига, 21 февраля, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Латвийское министерство обороны назвало задержание главы Центробанка Илмара Римшевича частью мощной информационной кампании, развернутой против этой страны и по внешним признакам напоминающей акции, проводившиеся перед выборами во Франции, Германии и США, сообщает Deutsche Welle. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства обороны Латвии во вторник, 20 февраля.

Уильям Хогарт. Арест за воровство (фрагмент)

Начало этой информационной кампании было дано статьей журналиста крупного международного информационного агентства Associated Press о возможных связях Римшевича с российским предпринимателем, имя которого входит в санкционный список США, отмечают в министерстве. После публикации статьи сама новость и компрометирующая главу ЦБ Латвии фотография были мгновенно распространены различными сайтами, причем независимо от того, писали они до этого о Латвии или нет — некоторые из этих интернет-источников и вовсе не освещают финансовую тематику.

В латвийском министерстве считают, что это было сделано намерено, с целью продвинуть новость в поисковых системах: «Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране», — указывается в заявлении министерства обороны.

В военном ведомстве также полагают, что это — только начало информационной кампании, основная задача которой состоит во внешнем влиянии как на внутреннюю политику Латвии, так и на намеченные на октябрь 2018 года выборы в латвийский Сейм.

Напомним, что глава Центрального банка Латвии Илмар Римшевич был задержан в ночь на 18 февраля по подозрению в коррупции и отмывании денег. На следующий день Римшевича освободили под залог в 100 000 евро.