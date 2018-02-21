Тбилиси, 21 февраля, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Из Германии 21 февраля были депортированы 65 граждан Грузии, которые искали, но не получили убежища за рубежом. Как сообщил телекомпании «Рустави-2» генеральный консул Грузии во Франкфурте Иосиф Чхиквишвили, этим же рейсом в Грузию были высланы и депортированные из Исландии граждане.

Депортация

По информации грузинского дипломата, депортация осуществлена в порядке реадмиссии в рамках действующего между странами безвизового режима. Телекомпания же со ссылкой на высланных граждан Грузии сообщила, что депортации подверглись даже те, кто уехал в Германию задолго до введения безвизового режима. Среди них была беременная женщина. При этом власти Германии никаких разъяснений для депортируемых не сделали.

На вопрос, не были ли нарушены права высылаемых лиц, генеральный консул ответил, что в его ведомство с такими жалобами никто из граждан Грузии не обращался.

«Во время депортации рейс всегда сопровождает представитель иностранного государства. Никаких жалоб на нарушение прав граждан в этом процессе к нам не поступало. Депортировали тех, кому правительство Германии отказало в предоставлении убежища», — заявил Чхиквишвили.

Он также сообщил, что процесс будет продолжен и следующая депортация граждан Грузии из Германии ожидается 21 марта.

Германия одной из первых забила тревогу в связи с тем, что граждане Грузии, пользуясь безвизовым режимом с Евросоюзом, пытаются получить за рубежом убежище, и заговорила о необходимости задействования механизма приостановки безвизового сообщения.

Напомним, что безвизовый режим для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны был введен 28 марта одновременно с механизмом приостановки безвизового сообщения, который будет задействован в случае серьезного нарушения этого режима со стороны граждан Грузии.