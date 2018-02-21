Лондон, 21 февраля, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Британское военное ведомство официально подтвердило продажу вертолетоносца HMS Ocean Бразилии, сообщает 21 февраля портал navaltoday.com.

Ottaky Вертолётоносец HMS Ocean

Единственный на сегодняшний день боеготовый авианесущий корабль британского ВМФ продан за £84 млн.

СМИ отмечают, что после совершения этой сделки британский флот не менее чем на полтора-два года останется без авианесущих кораблей, так как недавно переданный флоту авианосец HMS Queen Elizabeth необходимого уровня боеготовности достигнет не ранее 2020 года.

Напомним, что о планах продажи вертолетоносца СМИ впервые сообщили в марте 2017 года.

Несмотря на подтверждения этих сообщений бразильской стороной британское военное ведомство подтвердило эту сделку лишь 20 февраля, когда глава управления по продаже оборонного оборудования (DESA) при Минобороны Великобритании Клаус Уокер сообщил о том, что вырученные от продажи корабля средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны.

«Успешная продажа HMS Ocean бразильскому флоту даст Великобритании средства, которые будут реинвестированы в оборону», — сказал Клаус Уокер.

Сообщается, что вертолетоносец HMS Ocean будет официально списан 27 марта, после чего компании Babcock и BAE Systems переоборудуют корабль и подготовят его к передаче Бразилии, куда вертолетоносец отправится летом 2018 года.