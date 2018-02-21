Новороссийск, Краснодарский край, 21 февраля, 2018, 22:04 — ИА Регнум. На рейде Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в ожидании загрузки скопилось несколько танкеров. В коллапсе обвинили капитана порта. К решению проблемы уже привлекают Генеральную прокуратуру и ФСБ России.

Nmtp.info Новороссийский морской торговый порт

«Отгрузка нефтепродуктов, диспетчеризуемых «Транснефтью» из Новороссийска, идет в штатном режиме. Однако с начала месяца заблокирована отгрузка независимых грузоотправителей нефтепродуктов с терминала ИПП из-за волюнтаристских действий капитана порта… Цель действий капитана порта — обеспечить первоочередную отгрузку на танкер «Пенелопа» (судовладелец ООО «Прайм Шиппинг»). Обработка любых других судов поставлена капитаном под условие загрузки указанного танкера», — цитируют советника президента «Транснефти» РИА «Новости».

Впрочем, как сообщается, отгрузить нефтепродукты на танкер «Пенелопа» пока не представляется возможным из-за отсутствия оформленных документов на груз.

В результате в ожидании загрузки в порту находятся четыре танкера, прибывшие в период с 4 по 17 февраля. Еще два танкера не дождались загрузки и ушли в другие порты.

Поскольку танкеры не загружаются, на подъездных путях скопилось 2,389 тысячи цистерн, в результате «РЖД» ввела конвенцию. Компания возобновит погрузку в адрес терминала, когда ситуация с выгрузкой нормализуется, сообщили «Ведомости».

НМТП со своей стороны требует от капитана прекратить вмешательство в коммерческую деятельность компании: «Пенелопа» стоит у причала и мешает загружать другие суда. По данным источника, нефть, которую должна перевозить «Пенелопа», принадлежит «Роснефти».

Как сообщил «Коммерсантъ», НМТП обратился с просьбой разобраться в ситуации к заместителю министра транспорта Виктору Олерскому и директору департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Виталию Клюеву. «Транснефть» направила обращение к главе Минтранса Максиму Соколову. По информации «Ведомостей», о ситуации известно в Генеральной прокуратуре и ФСБ.

Порт Новороссийск является крупнейшим портом Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и России. В 2016 году грузооборот порта Новороссийск составил 87,1 млн тонн. На долю компаний «Группы НМТП» приходится 34,1% от грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна. «Транснефть-сервису» (структура «Транснефти») принадлежит 10,5% НМТП, 50,1% принадлежит кипрской компании Novoport Holding (совместное предприятие Транснефти» и группы «Сумма»).

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна Российской Федерации вырос на 10,4% и составил 269,5 млн тонн. В порту Новороссийск перевалка выросла на 12,2%, до 147,4 млн тонн.