Брюссель, 21 февраля, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и глава МИД Армении Эдвард Налбандян сегодня, 21 февраля, подписали документ, закрепляющий приоритеты партнерства ЕС — Армения.

mfa.am Эдвард Налбандян и Федерика Могерини подписывают документ

Документ устанавливает приоритеты политики на ближайшие годы в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

Приоритеты партнерства будут ключевыми в оказании финансовой поддержки ЕС Армении до 2020 года. За этот период ЕС выделит около 160 млн евро на экономическое развитие Армении.

«Приоритеты партнерства еще больше укрепляют нашу и без того прочную дружбу и сотрудничество. В сочетании с нашим новым Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое мы подписали всего три месяца назад на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, мы укрепляем наше совместное обязательство добиваться положительных результатов в областях, которые действительно влияют на жизнь людей, как в ЕС, так и в Армении. Мы продолжаем продвигаться вперед и работать, чтобы воплотить эти обязательства в жизнь», — заявила Могерини.

Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан также приветствовал подписание приоритетов партнерства.

Встреча предоставила Высокому представителю и министру возможность более широко обсудить отношения между Европейским союзом и Арменией, говорится в сообщении МИД Армении.