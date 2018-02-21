Москва, 21 февраля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 21 февраля на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «ЦСКА» и «Црвена Звезда». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «красно-синих».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 45+1-й минуте атакующий полузащитник сборной России Алан Дзагоев открыл счет, замкнув прострел Константина Кучаева с левого фланга атаки — 1:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"Црвена Звезда»)

Удары 12/5

Удары в створ 7/1

Владение 54%/46%

Фолы 15/13

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Фернандес, Дзагоев, Витиньо, Кучаев, Натхо, Вернблум, Муса.

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич, Кристичич, Дональд, Бен, Радонич, Пешич.

Главный арбитр матча: Мануэль Жорже да Соуза.

Предупреждения: Ле Таллек — 49, Вернблум — 51, Березуцкий — 66, Стойколвич — 68, Кучаев — 83.

Голы: Дзагоев 45+1 — 1:0.