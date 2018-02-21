Киев, 21 февраля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко удостоился в Киеве разговора с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, сообщает 21 февраля пресс-служба украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позолоти

Встретившись с Порошенко в Киеве, чиновник госдепа США побеседовал с ним о ситуации в Донбассе, санкциях против России и обсудил перспективы украинско-американского двустороннего партнёрства.

«В ходе встречи была обсуждена ситуация с безопасностью в Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности, по размещению эффективной миротворческой миссии ООН в Донбассе», — указано в сообщении пресс-службы.

Замглавы госдепа благосклонно принял сообщение Порошенко о принятии на Украине закона «о реинтеграции Донбасса».

«В этом контексте была отдельно отмечена важность принятия закона о реинтеграции», — сообщает пресс-служба украинского президента.

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал «закон о реинтеграции Донбасса», фактически перечеркивающий большинство пунктов Минских соглашений.