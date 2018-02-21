Москва, 21 февраля, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Закон о «деоккупации» Донбасса не окажет определяющего влияния на ход конфликта на юго-востоке Украины, однако послужит удобным инструментом киевским властям для удовлетворения своих сиюминутных интересов. Об этом 21 февраля заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Согласовать позиции в принципе невозможно. Потому что эта ситуация всех устраивает — ни войны, ни мира. Постреляли туда-сюда… Для чего нужно было формировать и принимать такой закон? (Украинская сторона) говорит, что очень хорошо, что сформирован оперативный штаб и так далее… Но на деле это решение связано с двумя моментами, и первый из них — это финансы. Контрабанда», — заявил Килинкаров.

По его мнению, тем самым украинские власти произведут «перераспределение» финансовых потоков, которые проходили по этой линии.

«Теперь все эти силовые структуры переходят под единый орган. Это не шутка. Речь идёт о сотнях миллиардов долларов, которые идут по этой территории! У нас же говорят, что не торгуем, но сколько на Донбассе в действительности украинских товаров? В магазинах их полным-полно! Поэтому теперь это дело берут под контроль», — считает он.

Другая причина введения закона связана с подготовкой к выборам президента Украины в 2019 году, продолжил Килинкаров.

«Мы готовимся к выборам, и вот эти полномочия дают право делать на этой территории — а это половина Донецкой и половина Луганской области, — что угодно, и по закону эта территория может быть расширена! Поэтому с точки зрения предстоящих президентских выборов это представляет огромнейший интерес: эту зону можно расширить, можно сузить, можно допустить на выборы, можно вообще там объявить военное положение и сделать так, что вообще проводить никаких выборов там не будут», — пояснил он.

20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал «закон о деоккупации Донбасса», в котором Россия определяется как государство-агрессор, а территории в Донецкой и Луганской областях определяются как «временно оккупированные» Россией. Закон существенно расширяет полномочия главы государства, предоставляя ему право вводить военное или чрезвычайное положение в регионе. При этом в случае введения военного положения на «оккупированных» территориях осуществление координации и контроля должен осуществлять Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины под руководством Генштаба, в то время как раньше эта обязанность возлагалась на Службу безопасности Украины.