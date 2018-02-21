Москва, 21 февраля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. В нынешней редакции все планы по введению миротворцев в Донбасс по-прежнему фактически представляют собой предложение оккупации региона проамериканскими силами под флагом ООН. Об этом 21 февраля заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ, комментируя готовность Стокгольма послать своих миротворцев на Украину в случае принятия соответствующего решения.

Флаг США

«Прямо скажем, что Швеция абсолютно неприемлема. Речь идёт о плане оккупации Донбасса силами ООН, в которых ключевую роль будут играть проамериканские люди — проамериканская оккупация под другим флагом», — заявил Марков.

По его мнению, «дубайский пакет» по урегулированию конфликта на Донбассе ничем принципиально не отличается от предыдущих редакций.

«Это то же самое. Он предполагает по факту оккупацию Донбасса войсками ООН. Страны — прежде всего в центре внимания Швеция, формально независимая, поскольку не страна НАТО. Но именно Швеция была одним из инициаторов «Восточного партнёрства», именно Швеция активно поддержала государственный переворот и террор, которая киевская хунта обрушила (на Донбасс)», — подчеркнул политолог.

Подобного рода «массированная внешняя оккупация» Донбасса — совершенно неприемлемый путь, и если вопрос введения миротворцев и должен как-то рассматриваться, то при участии действительно нейтральных сторон, таких как Индия или Китай, полагает Марков.

В конце января 2018 года специальный посланник государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер после встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Дубае заявил, что миротворческие силы ООН должны быть размещены на территории неподконтрольных Киеву регионов Донбасса и на границе с РФ, работать без какой-либо привязки к деятельности других организаций.

В свою очередь, российская сторона отказалась говорить о миротворцах на своих границах и опровергла свою причастность к конфликту. При этом сам Сурков заявил, что хотя никаких конкретных мер согласовано в результате встречи не было, «дубайский пакет» инициатив может стать «вполне реализуемым — по крайней мере, на первый взгляд». В частности, Сурков отметил, что проект представляет собой «подробный план поэтапного развертывания миссии ООН в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений», который Киев должен будет выполнять до выборов президента страны 2019 года.

«Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — указал он.

Между тем ранее СМИ сообщили о том, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад о необходимости размещения в Донбассе 20 тыс. военных, 4 тыс. полицейских — миротворцев ООН. По его мнению, в этом случае конфликт на востоке Украины удастся урегулировать за 12 месяцев. В то же время стало известно о намерении Швеции принять участие в миссии, если её одобрят все стороны.

«Мы уже принимаем участие в разного рода миротворческих операциях. 250 наших военнослужащих находятся в Мали, 70 — Ираке, около 30 — в Афганистане. Мы уже имеем международные обязательства, у нас есть бюджет для этих целей», — указывал в середине февраля министр обороны Швеции Петер Хультквист.