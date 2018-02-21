Москва, 21 февраля, 2018, 23:47 — ИА Регнум. На Украине принимают законы, которые призваны оправдать преступления киевских властей на Донбассе. Об этом 21 февраля заявила глава наблюдательного совета Центра свободы слова на Украине Елена Бондаренко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

«Что касается закона о деоккупации Донбасса, который недавно подписал Пётр Порошенко, то туда фактически занесены военные преступления. Они теперь узаконены, использование военного насилия узаконено. Можно отобрать любую собственность в пользу армии, можно совершать без решения суда обыски любых квартир и домов, можно задерживать людей без решения суда и так далее и тому подобное — то, что все эти четыре года незаконно творилось на Донбассе», — заявила Бондаренко.

«Военные преступления узаконили, наделили президента дополнительными полномочиями, и больше всего меня настораживает то, что послед подписания данного закона выскочил как чёрт из табакерки Турчинов со своим комментарием и сказал, что поддерживает этот закон, потому что он теперь позволит более активно использовать украинскую армию на Донбассе», — продолжила она.

По её мнению, закон стал своего рода «индульгенцией» Турчинову, которая теперь задним числом оправдает всю развязанную Киевом войну на Донбассе. В ближайшее время, скорее всего, последуют и другие аналогичные законопроекты, отметила Бондаренко.

«Очень часто у нас проговариваются по поводу того, что творит украинская власть на Донбассе. Вспомним того же представителя в Верховной Раде Ирину Луценко, куму нашего Порошенко и жену генерального прокурора, — она говорит, что давайте уже примем закон об амнистии, потому что тогда наши украинские солдаты избегут наказания и тем самым по сути признаёт, что сами украинские солдаты занимаются бесчинствами», — добавила она.

20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал «закон о деоккупации Донбасса», в котором Россия определяется как государство-агрессор, а территории в Донецкой и Луганской областях, которые контролируются ополченцами, определяются как «временно оккупированные». Верховная Рада приняла данный закон в середине января, за него проголосовало 280 народных депутатов.

Закон существенно расширяет полномочия главы государства, предоставляя ему право вводить военное или чрезвычайное положение и фактически проводить самостоятельную политику в отношении ДНР и ЛНР. При этом все, кто имеет отношение к «оккупационной администрации» республик Донбасса, теперь по закону подлежат уголовному преследованию.